أكثر من مليون وفاة ستشهدها أميركا خلال فترة قصيرة بسبب كورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
دراسة جديدة مخيفة عن عدد الوفيات المتوقعه بسبب فيروس كورونا في اميركا، حيث تتوقع أن تصل لأكثر من مليون وفاة خلال فترة قصيرة، و تخطى عدد الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، عدد الوفيات في الصين واصلاً إلى 3724، في حين لا يزال أقل من عدد الوفيات في إيطاليا (12428) واسبانيا (8269) حتى يوم الثلاثاء.
و حسب دراسة صادرة عن «إمبريال كوليدج» البريطانية فإن الولايات المتحدة في حال اتبعت سياسة الحجر على المصابين والابتعاد الاجتماعي لكبار السن، فإنها ستشهد حوالي 1.1 مليون وفاة.
أما في حال اتبعت سياسات صحة عامة تشبه التي تم اتباعها في الصين، فإن عدد الوفيات سيصل إلى 200 ألف.
وقال الطبيب الأميركي شاميت باتيل، المختص بالأمراض الباطنية في مستشفى بيث إسرائيل في مانهاتن إن الحالة في الولايات المتحدة قد تكون شبيهة بما تشهده بعض المناطق في إيطاليا، حيث تخطى النظام الصحي قدرته ولم يعد بإمكانه رعاية جميع المرضى، وقال: «يتعين علينا أن نكون أسرع في الرصد والتخمين ووضع خطة العلاج لكل مريض» متوقعا أن يزداد عدد المرضى ضعفي أو ثلاثة أضعاف الأعداد التي تشاهد الآن.
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