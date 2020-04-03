الصحة المغربية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 708 بعد تسجيل 17 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في وصل إلى 708 حالات بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، مشيرة الى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد هو 2916. ووصل عدد المتعافين من كورونا، إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وتفرض السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية منذ 20 آذار حتى 20 نيسان من أجل مكافحة تفشي الوباء. كما تم إتخاذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس. ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ.
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