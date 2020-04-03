مقتل 20 مسلحا على الاقل جراء اشتباكات بين قبيلتين في الصومال

قُتل 20 مسلّحًا على الأقلّ في جنوب ​الصومال​ خلال ​اشتباكات​ بين قبائل تتقاتل بسبب نزاع على ملكيّة الأراضي.

وازدادت التوتّرات خلال الأسابيع الأخيرة بين مقاتلي قبيلتَي العوراملي والماجرتين على بُعد نحو 30 كيلومترًا من مدينة كيسمايو في جنوب البلاد.

وقال عبد الكريم محمد وهو مسؤول حكومي محلي لوكالة "فرانس برس" إنّ "المعارك اشتدّت اليوم، وقُتل 20 شخصًا من كلا المعسكرين، وأصيب عشرة آخرون بينهم مدنيّون بجروح. هذا وضع مروّع يجب وقفه".

ودعا رئيس الصومال ​محمد عبد الله فارماجو​ "الإخوة الذين يتقاتلون في غرب كيسمايو إلى إنهاء سفك الدماء على وجه السرعة وبلا شروط".