رئيس بلديّة نيويورك يطالب السكان بتغطية وجوههم للاحتماء من كورونا

طلب رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلازيو، من السكّان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم، مشيرا الى أنه "يُمكن أن يكون وشاحًا، شيئا صنعتُموه في المنزل، منديلًا".
وشدد دي بلاسيو في مؤتمر صحافي على "أننا لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية، إذ إنّه ليس مؤكّداً أنّ هذه الأقنعة الطبّية ستكون متاحة بكمّيات كافية إلى حين انتهاء الوباء"، موضحا أنّ قرار مطالبة السكّان بتغطية وجوههم اتُّخِذ على أساس دراسة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأشارت الدراسة إلى أنّ انتقال العدوى يمكن أن يحدث عبر مجرد التنفّس. وقال معدّو الدراسة "لقد ثبُت أنّ التحدّث والأنشطة الصوتيّة الأخرى مثل الغناء، يُمكن أن تولّد جزيئات في الهواء".
من جهته، لم يُطالب الرئيس دونالد ترامب الأميركيّين بتغطية وجوههم، تاركاً الخيار لهم. وقال "لا أعتقد أنّ ذلك سيكون إلزاميّاً، لأنّ البعض لا يرغب في ذلك".
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