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انفجار سيارة في الطيرة ونجاةُ شابين

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع انفجار في سيارة في مدينة الطيرة، فجر اليوم الجمعة، دون التبليغ عن إصابات.

وجاء في التفاصيل أن السيارة انفجرت قرب المدرسة الإعدادية "أ" في المدينة.

ووردت أنباءٌ تُفيد بأنّ شخصين كانا داخل السيارة، إلا أنهما تمكّنا من مغادرتها قبيل الانفجار.

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السيارة أثناء إطفائها

وعلمَ موقع "عرب 48" من سكّانٍ في المدينة، أن صوت الانفجار "كان قويًّا جدا وكأنه قصف".

وحتى إعداد الخبر، لم تُعرَف طبيعةُ الحدث، ولم يتمّ التأكد إذا ما كان الانفجار مُتعمّدا ومتعلقا بخلفية جنائية على سبيل المثال، أم سواه.

ووصلت الشرطة إلى المكان الذي انفجرت فيه السيارة، وشرعت بالتحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت إليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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