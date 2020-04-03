أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن بلاده تعمل على عدد من المشاريع الخاصة بتطوير لقاحات وأدوية لمعالجة عدوى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "أطرافا عدة في البلاد تعمل حاليا على 7 مشروعات لتكوين لقاحات محتملة ضد الفيروس، و7 أخرى خاصة بتطوير أدوية لمعالجة المصابين بالمرض، لافتاً إلى أنه "لدينا كفاءات مهمة في اللقاحات والأدوية، وقمنا بتحديد مناهج مبتكرة يمكننا من خلالها الحصول على نتائج سريعة".
وأكدورانك على ضرورة العمل بطريقة تشجع الابتكارات في تطوير اللقاحات والأدوية، لافتاً إلى أن مركز الأبحاث التركي "توبيتاك مرمرة" سيحاول تلبية ما يحتاج إليه الباحثون والأكاديميون.
وحتى مساء اليوم الخميس سجلت في تركيا 18135 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 356 حالة وفاة، وسط تسارع ملموس لوتيرة تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا تعلن عن 14 مشروعا لتطوير لقاحات وأدوية مضادة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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