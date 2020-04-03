ترامب: لدعم شركات الطيران الأميركية وتقديم دعم لـ 30 مليون شركة صغيرة بسبب الكورونا

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في ​مؤتمر صحفي​ لخلية ​الأزمة​ الأميركية حول تداعيات ​فيروس كورونا​، انه "سيتم اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتفادي خطر ​الكورونا​"، موضحاً ان "عمليات التجارب على لقاح لكورونا مستمرة، وسنعمل على حماية الشركات الصغيرة من تداعيات الفيروس"، لافتاً الى "العمل على خطة لدعم شركات الطيران الأميركية، وتقديم دعم لـ 30 مليون شركة صغيرة".

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.