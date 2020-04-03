وزير الإعلام: قرار الحظر لا يشمل الموانى و حركة السلع والتجارة لم تتأثر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، أن قرار الحظر لا يشمل الموانى وان حركة السلع و التجارة لم تتأثر ، مضيفا أن هناك بعض السلع الغذائية كافية لمدة 3 شهور وأخرى ل 6 أشهر.
وأضاف أسامة هيكل خلال حوار له مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد : " لو وصلنا للحظر الكامل يعنى شلل تام فى الاقتصاد وأتمنى ألا نصل لذلك لانه خطر على كيان الدولة بشكل عام ، و أقول للمصريين أن ٩٩.٩٪ مما ينشر على الفيس بوك اعتبروه كذب، ليس من مصلحة الحكومة حجب المعلومات عن المواطن فى هذه الأزمة، مستهدفين من بعض الصحف فى هذه الأزمة و قنوات تركيا محددة الهوية ".
ونوه أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، إلى أنه لأول مرة منذ 5 سنوات يشيد الرئيس السيسى بالإعلام المصرى، مؤكدا أن الإعلام المصرى تحمل مسئولياته و أتمنى أن يستمر على هذا النهج فى التوعية لمواجهة فيروس كورونا لأنه إذا انتشر الفيروس سيصيب الجميع .
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