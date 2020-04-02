تنتقد تركيا وقطر وإيران.. تويتر يحذف آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية ومصر

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، حذف قرابة 9 آلاف حساب وهمي يدعم سياسات السعودية ومصر ضد إيران وتركيا وقطر، بما يتعارض مع سياسات الموقع.

وقال موقع التغريدات تويتر، إنه حذف 2541 حساباً في شركة إعلامية مصرية تُعرَف باسم “الفجر” أنشأت حسابات غير حقيقية لتضخيم الرسائل التي تنتقد إيران وقطر وتركيا، مضيفاً أن هذه المجموعة (الفجر) تتلقى تعليمات من الحكومة المصرية للقيام بذلك.

كما حذف الموقع 5350ت حساباً آخراً ارتبط بالمملكة العربية السعودية، تعمل جميعها في بلدان متعددة بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، كانت تضخم المحتوى الذي يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد قطر والنشاط التركي في اليمن.

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وجاءت الإجراءات الأخيرة لتويتر، بعد تحقيقات شملت 5 دول هي مصر وهندوراس وإندونيسيا والسعودية وصربيا، حسب تغريدات إدارة الموقع التي أوضحت أنه تم حذف 3104 حسابات وهمية تعمل لحساب حكومة هندوراس ورئيسها، كما تم حذف 795 حساباً مزيفاً يدفع المحتوى من مواقع “الأخبار المشبوهة”، ويروج المحتوى الموالي للحكومة في إندونيسيا.

ولفت تويتر الانتباه إلى أنه حذف، في نهاية العام الماضي، مجموعات من الحسابات المنخرطة في نشاط غير حقيقي، وصلت إلى 8558 حساباً يعمل على الترويج للحزب الحاكم في صربيا وزعيمها.

وأشار الموقع إلى أنه يوقف جميع العمليات غير الشرعية المدعومة من الحكومات على مستوى العالم، إثر مراجعة دورية لكافة الحسابات، في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها.