“سيتم توفيره بالكميات الضرورية”.. وزارة الصحة تطمئن مرضى القلب ومستعملي دواء “سانتوم 4 مغ”

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن دواء “سانتوم 4 مغ” متاح، وطمأنت مستعمليه بأنه متوفر في السوق بالكميات الاعتيادية الضرورية.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “سانتوم 4 مغ” من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرفها لضمان ولوجيته لكافة مرضى القلب للعلاج والوقاية من مرض الإنصمام الخثاري.

وأضافت أنن هذه المادة الحيوية المصنعة محليا والتي لا وجود لبديل علاجي لها حاليا، متاحة بكميات كافية، ومخزونها الاحتياطي من المواد الأولية متوفّر لدى المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق “في احترام تام لكافة المعايير القانونية الجاري بها العمل لضمان استمرارية التصنيع والتوزيع”.

وطمأنت وزارة الصحة المرضى، والأطر الطبية والصيادلة على الصعيد الوطني، بالقول: “إنّ تموين السوق بهذا الدواء الأساسي لن يطرأ عليه أي تغيير وسيتم توفيره بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة أن يلتزم الأطباء والصيادلة، كل فيما يخصه، بوصف العلاج الضروري وبصرف نفس الكمية اللازمة للمرضى لمدة شهر واحد”.

ودعت الوزارة كل فاغلس القطاع إلى الالتزام بالتدابير المذكورة لضمان ولوجية دواء “سانتوم 4 مغ”، لكافة المرضى في أحسن الظروف.