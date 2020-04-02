عاجل| محافظة بورسعيد يفتح تحقيق في فيديو نقل جثمان متوفي بكورونا بسيارة "نقل"

فتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحقيقات عاجلا بعد تداول رواد مواقع التواصل فيديو، لنقل جثمان شخص متوفى، نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس، وتم أصطحاب الجثة فى السيارة إلى مقابر بورسعيد لدفنه.

وأظهر الفيديو الذى صاحبة ثورة غصب عارمة، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابة المصاحبين للجثة بفيروس كورونا، بعد أن أكد مصور الفيديو، أنهم فشلوا فى إحضار سيارة إسعاف لنقل الجثة بالإجراءات الاحترازية إلى مقابر بورسعيد، فقرروا نقل الجثمان بواسطة سيارة ربع نقل، كون إكرام الميت دفنه.

ووثق الفيديو لحظة خروج الجثمان من مستشفى المبرة ببورسعيد، بواسطة 5 أشخاص لم غير متخصصين من قبل وزارة الصحة لنقل الجثة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، حتى وصوله إلى المقابر واستلام طاقم تابع لوزارة الصحة بمقابر بورسعيد الجثة، لدفنها، وتم إدخال السيارة التى تحمل الجثمان، إلى المقابر، وتم منع دخول بعد المرافقين للجثة.

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وجاء الفيديو عبارة عن 5 أشخاص ينقلون جثة لشخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.

وقال مصور الجثة فى لحظات انهيار من الموقف، باكيًا والله أن أكرام الميت دفنه، لذهبت بالجثة ووضعتها أمام باب محافظ بورسعيد.

وعلق الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، فى بيان له على الواقعة قائلاً، إنه من المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجرى تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفي، وعليهم إحضار سيارة نقل الجثمان وليس المستشفى، ويتبع الإجراءات الوقائية أثناء نقل الجثمان إلى المقابر، على أن يتسلم الجثمان فى المقابر فريق الإدارة الوقائية لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن.