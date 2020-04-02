الصحة التركية: تسجيل 79 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "تسجيل 79 وفاة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في ​تركيا​ جراء مرض "كوفيد-19"إلى 356 حالة"، موضحاً أن "82% من المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة تفوق أعمارهم 60 سنة".

و أكد قوجة زيادة اختبارات كورونا بـ"أكثر من 4 آلاف خلال يوم"، مشيرا إلى "انخفاض في عدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات"، مبيناً "تعافي 82 مصابا بمرض "كوفيد-19"، الأمر الذي يرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415".