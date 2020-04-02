الصحة التركية: تسجيل 79 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن "تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تركيا جراء مرض "كوفيد-19"إلى 356 حالة"، موضحاً أن "82% من المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تفوق أعمارهم 60 سنة".
و أكد قوجة زيادة اختبارات كورونا بـ"أكثر من 4 آلاف خلال يوم"، مشيرا إلى "انخفاض في عدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات"، مبيناً "تعافي 82 مصابا بمرض "كوفيد-19"، الأمر الذي يرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415".
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