بعد مبادرة إيواء المشردين..مجموعة “رحال” تنخرط في مواجهة “الجائحة” بتحسين خدمات الأكل كما وكيفا للمرضى والأطر الطبية

نفى كريم رحال، الرئيس المدير العام لمجموعة ” نيوريست رحال” المغرب، العاملة في مجال المطعمة وتموين الحفلات صحة بعض الصور المتداولة على صفحات الفيسبوك، والتي تروج على أساس أنها وجبات غذائية جديدة للأطقم الطبية ومرضى فيروس كورونا، في مستشفيات المغرب.

كريم رحال السلامي، قال في تدوينة على صفحته في فيسبوك إن المجموعة التي يترأسها ستعمل على تحسين خدمات الأكل في المستشفيات كيفا وكما، وذلك منذ يوم أمس الأربعاء فاتح أبريل، كما تبرعت بأواني يمكن التخلص منها فور الانتهاء من الأكل jetable، كخطوة لمساعدة الأطباء والممرضين البعيدين عن أسرهم لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا.

المجموعة، التي أعلنت عن إنخراطها في تحسين خدمات الإطعام على مستوى عدد من المؤسسات الاستشفائية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش ووجدة، خصصت مساهمة بمبلغ 300 ألف درهم من أجل دعم الفدرالية المغربية لفنون الطبخ، في أنشطتها من أجل إطعام المقيمين في الفنادق.

وأخذت مجموعة ” نيوريست رحال” المغرب على عاتقها المساهمة في التكفل بتحسين ظروف العمل بالنسبة للأطقم الطبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية، أي حوالي ألف شخص، تماشيا مع الظروف الاستثنائية الحالية التي يعرفها المغرب والعالم في مواجهة الفيروس.

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وجاءت مبادرة مجموعة رحال للتقليل من مخاطر العدوى بالفيروس المستجد، وتحسين الخدمات التي تشمل، بشكل خاص، توفير للمؤسسات المذكورة، بشكل مجاني، مجموعة من الأدوات المستعملة في الأكل، والتي يتم التخلص منها بمجرد استخدامها ( الكؤوس، الصحون، السكاكين، الملاعق .. وغيرها)، بالنسبة للمرضى وكذا المشتغلين في المجال الاستشفائي، طوال مدة حالة الطوارئ الصحية.

كما أن هذه العملية تستهدف كل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مستشفى ابن سينا، مستشفى الأطفال، مستشفى الولادة السويسي، مستشفى التخصصات، المركز الوطني للأنكولوجيا، المركز الوطني للحصة الإنجابية، مستشفى مولاي يوسف، مستشفى العياشي بسلا، داخلية الأطباء الداخليين، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، مستشفى الرازي، مستشفى الأم والطفل، مستشفى ابن طفيل، مستشفى بن النفيس.

وتغطي هذه الخدمات أيضا المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، والفرابي، والعيادة المتخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذه المدينة، مستشفى ابن سينا، ومستشفى الولادة السويسي.

مقابل ذلك شرعت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، التي يترأسها محمد رحال السلامي منذ نهاية الاسبوع الماضي بالدار البيضاء، وبتنسيق مع السلطات، في عملية لإيواء حوالي 500 من المتشردين، بغاية توفير الملبس والمسكن والمأكل، وأيضا فحصوات طبية يشرف عليها طاقم طبي، علاوة على حماية اجتماعية، وذلك إلى غاية انتهاء هذه الأزمة الصحية.