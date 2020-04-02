السلطات تسجل 882 مخالفة…تهم الأسعار وجودة المواد الغذائية أيام الطوارئ

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة.

وجاء ذلك، بحسب بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.

وأوضح البلاغ، أن أسعار جل المواد، لاسيما الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازليا خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم، بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ9 في المائة والبصل الأخضر بـ في المائة والجزر والبطاطس بـ5 في المائة والبصل اليابس ب،2 في المائة والدجاج الحي بـ8 في المائة، كما سجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الفارط.

أما بخصوص تموين السوق بغاز البوطان، يضيف المصدر ذاته، فقد وقفت اللجنة على عودة التوزيع إلى حالته العادية.

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وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35 ألف محل للبيع بالجملة وبالتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن اللجان المختلطة قامت، فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.