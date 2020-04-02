خرقوا حالة الطوارئ .. النيابة العامة تتابع 5098 شخصا..377 في حالة اعتقال

أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، متابعة 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها



وكشف بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية يومه الخميس 02 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا من بين 4835 شخص تمت متابعة 334 في حالة اعتقال وتمت إحالتهم على المحكمة.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابات العامة في المملكة قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 81 بحثا قضائيا تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا في حين لازالت باقي الابحاث متواصلة.

أيضا قامت النيابة العامة بمتابعة 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.

مُقابل ذلك أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، وذلك بعد متابعته بتهم مختلفة أبرزها خرق النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، وتعريض الأمن الصحي للمواطنين للخطر الإستهانة بحياة المواطنين وسلامتهم.