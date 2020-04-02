ضحايا كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في المغرب إلى 44 حالة بنسبة في 6.3%

أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، في التصريح اليومي لوزارة الصحة، حول الحالة الوبائية في البلاد، اليوم الخميس عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 44 حالة وفاة.
وارتفعت نسبة الوفيات إلى 6.3 في المائة من إجمالي الإصابات بالفيروس التي وصلت إلى حدود الساعة السادسة من اليوم الخميس إلى 691 حالة إصابة.
وقال اليوبي إنه تم استبعاد 2815 حالة بعدما أجري لها التحليل المخبري كانت نتيجته سلبية، كما أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء إضافية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 30 حالة جديدة تأكدت بعد التحليل المخبري.
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