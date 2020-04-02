القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت سيّدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بجراح بالغة الخطورة إثر تعرّضها للدهس في بلدة عسفيا، مساء اليوم الخميس.
وقدم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابة، ونقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.
وجاء في التفاصيل أن المُصابة نُقِلَت بعد تخديرها، وتوصيل أجهزة التنفس، علما بأن الإصابات طالت الجزء السفلي من جسدها.
وفي سياق منفصل، تعرّض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، لإصابة متوسطة، عقِبَ انقلاب خلاط باطون في بلدة دبورية، مساء اليوم.
وقدم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصاب، وتمّ نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمبام" كذلك، لاستكمال تلقّي العلاج.
يُذكر أن أغلب ضحايا حوادث العمل في البلاد هم عرب أو أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حرجة لسيدة دُهست بعسفيا وأخرى متوسطة بانقلاب خلاط باطون بدبورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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