شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في الجزائر إلى 986 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.