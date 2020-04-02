شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في الجزائر إلى 986 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.
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