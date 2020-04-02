لقاح محتمل لـ'كورونا' يحقق نتائج مبشرة في دراسة على الفئران

قال علماء أمريكيون إن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجرعة صغيرة، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد فيروس كورونا المستجد عند مستويات قد تمنع الإصابة.
وقال أندريا غامبوتو الأستاذ المساعد في بيتسبرغ "هذان الفيروسان المرتبطان كثيرا بـ"سارس سي أو في 2"، ويعلماننا أن بروتينا محددا يطلق عليه بروتين سبايك ضروري لتوفير الحصانة من الفيروس".
وأضاف "نعلم تماما أين نكافح هذا الفيروس المستجد".
ولدى تجربته على الفئران استطاع النموذج الأولي للقاح الذي أطلق عليه الباحثون بيتكو فاك أن يحدث ما وصفوه "باندفاع متصاعد للأجسام المضادة" لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.
وحذر الباحثون في بيتسبرغ من أنه بسبب عدم متابعة الحيوانات لفترة طويلة بعد فمن المبكر للغاية القول إذا كانت الإستجابة المناعية ضد كوفيد-19 ستكون فعالة ولأي فترة، لكنهم قالوا إنه وبالمقارنة مع اختبارات على الفئران للقاح التجريبي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإنه تم إنتاج مستوى كاف من الأجسام المضادة لإضعاف الفيروس لمدة عام على الأقل.
وأفاد الفريق بأنه يأمل أن يبدأ في تجربة اللقاح المقترح على البشر في تجارب سريرية خلال الأشهر القليلة القادمة.
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