وليد خوري: طائرات الأحد قادمة من السعودية والإمارات وإفريقيا

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية والإجتماعية ​وليد خوري​، أنه "سوف يكون الفحص في ​مطار بيروت​ وسيستغرق حوالي 5 ساعات، والمواطن الذي يكون فحصه إيجابي يذهب إلى احدى المستشفيات التي تستقبل مرضى ​كورونا​، أما اصحاب النتيجة السلبية فسيذهب من يمتلك منزلا إلى ​الحجر المنزلي​ الخاص به، والذي لا يملك منزلا فسيذهب إلى فنادق ومراكز الحجر الصحي المجهزة، وسيتم في اليوم السابع من عودة المغتربين إعادة فحصهم جميعا للتأكد من عدم إصابته".

وأكد خوري أن "الطائرات القادمة ستكون من ​الرياض​ و​الإمارات​ وطائرتين من ​إفريقيا​، وإن كان هناك عدد كبير من المصابين من المغتربين القادمين ستتخذ ​الحكومة​ قرارات أقسى، وستكون القرارات تباعاً"، مشيراً إلى أن "كل ​السفارات اللبنانية​ في الخارج تستقبل بشكل كبير جداً طلبات اللبنانيين الذين يريدون العودة إلى الوطن".

وأشار إلى أن "أسعار التذاكر عالية لأن الطائرة ستذهب فارغة وتعود بنصف عدد، وأن السعر هو فقط سعر تكلفة الرحلة بالفيول وبدل إيجار الطاقم".