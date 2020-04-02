كورونا: 760 وفاة في إيطاليا و569 أخرى في بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 760 وفاة إضافية ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 13915 بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحيّة في إيطاليا، الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 115 ألفًا بعد أن سجّلت السلطات نحو 5000 إصابة أخرى تم تشخيصها خلال اليوم.

بريطانيا

وسجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، 569 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2921 حالة.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الصحة أن عدد الإصابات في بريطانيا ارتفع إلى 33 ألف و718، بعد تسجيل 4244 حالة جديدة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، حول حصيلة ضحايا كورونا في البلاد.

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تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، عن تسجيل 79 وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 356.

وسجّلت وزارة الصحة، 2456 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و134.

وقالت وزارة الخارجية التركيّة، اليوم الخميس في بيان، إن حصيلة ضحايا الأتراك حول العالم بلغ عددهم نحو 124 شخصًا.