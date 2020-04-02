بسبب كورونا.. مد حظر الطيران في النمسا لـ3 مايو

أعلنت سلطة الطيران المدني في النمسا، عن استمرار وقف رحلات الخطوط الجوية النمساوية حتى 3 مايو المقبل، بسبب التداعيات الكارثية لأزمة انتشار فيروس كورونا فى العالم على قطاع الطيران.



وذكرت مصادر في سلطة الطيران النمساوية، اليوم الخميس، أن حركة الطيران ستكون

قاصرة على رحلات خاصة، لإعادة الجاليات النمساوية من مختلف دول العالم، إلى جانب الرحلات الخاصة بنقل شحنات من الإمدادات الطبية إلى البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحظر جرى تمديده أسبوعين، حيث كان

مقررا أن ينتهي فى 19 أبريل الجاري، لافتة إلى أن إعادة التشغيل ستجرى بشكل بطيء بسبب القيود العالمية على رحلات الطيران.

وذكرت المصادر أن الرحلات الاستثنائية تشمل نقل أكثر من 6000 نمساوي تقطعت بهم السبل فى الخارج، وذلك بأوامر مباشرة الحكومة النمساوية، بالإضافة إلى إحضار 180 طنا من الملابس الواقية من الصين وماليزيا.