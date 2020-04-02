إصابة 4 جنود فرنسيين بفيروس كورونا في غرب إفريقيا

أفاد الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، بإصابة 4 جنود من القوات العاملة في غرب إفريقيا بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان للجيش أن "أحد المصابين جرى التكفل به وتلقىالعلاج في عين المكان، فيما رُحل الثلاثة المتبقون إلى فرنسا".
وأضاف البيان أن "جنديا خامسا أظهر أعراض الإصابة بالفيروس، غير أنه لم يخضع لفحوصات تؤكد
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قالت الأسبوع المنصرم إنها ستسحب كل القوات التي تنشرها في العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات.
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