التعليم عن بعد.. 600 ألف مستعمل يومي للبوابة الإلكترونية و400 ألف قسم افتراضي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الحصيلة الأولية لعملية “التعليم عن بعد”، التي انتهجتها الوزارة ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنه منذ إطلاق البوابة الإلكترونية “TelmidTICE”، التي توفر مضامين رقمية مصنفة، حسب الأسلاك، والمستويات التعليمية، وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة، التي تم إنتاجها 3000 موردا.

وأوضحت الوزارة أنها سعيا إلى ضمان الانصاف، وتكافؤ الفرص، وتقليص الفوارق بين الأسر، التي تتوفر على التجهيزات، وتلك التي لا تتوفر عليها، وأخذا بعين الاعتبار وضعية بعض المناطق في العالم القروي غير المربوطة بشبكة الأنترنيت، فقد شرعت في بث الدروس المصورة، في مرحلة أولى، عبر “القناة الثقافية” مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، ثم شرعت “القناة الأمازيغية” في بث دروس مصورة، ثم تلتها “قناة العيون” منذ الثلاثاء 24 مارس 2020، ما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد الدروس اليومية، التي تبثها القنوات التلفزية الوطنية الثلاث، وصل إلى 56 درسا كل يوم بما مجموعه 730 درسا منذ انطلاق هذه العملية، كما بلغ عدد الدروس المصورة، التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل الجاري حوالي 2600 درسا على المستوى المركزي، والجهوي، والإقليمي.

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ولأجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم، وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة، ابتداء من الاثنين 23 مارس 2020، العمل بالخدمة التشاركية « Teams » المدمجة في منظومة مسار، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية، التي تم إنشاؤها، إلى غاية يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري 400 ألف قسما افتراضيا بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي 52 في المائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 في المائة، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط، علما أن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم.

أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم، ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية، تتراوح ما بين 80 و100 في المائة، كما تم انطلاقا، من الأربعاء 25 مارس 2020، الشروع في بث دروس، ومحاضرات عبر القناة التلفزية “الرياضية” تهم سلك الإجازة الأساسية.

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أعطت الوزارة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية “للتعليم عن بعد” ابتداء من الخميس 19 مارس 2020، كما وفرت إمكانية خلق “أقسام افتراضية” من أجل التواصل المباشر بين المكونين، والمتدربين عبر الخدمة التشاركية “TEAMS”.