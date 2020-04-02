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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" لإعادة التوازن لسوق النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك +" للتوصل لاتفاق يعيد التوازن لسوق النفط.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.
وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
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