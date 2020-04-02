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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. إعلان حظر التجول في مكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الرياض - الخليج 365
تتواصل القرارات السعودية بشأن مكافحة فيروس كورونا لمنع انتشاره.
حيث، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إجراءات جديدة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مقدمتها حظر التجول على مدار 24 ساعة يوميا، لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
ووفقا لتلك التوصيات، تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر.
وأوضح المصدر أن المنع لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.
كما أشار إلى السماح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين.
والنطاق المقصود يقع داخل الحي السكني الذي يقيم فيه الأهالي، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصا على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.
وقررت الوزارة كذلك منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.
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