عدد وفيات فيروس كورونا في بلجيكا يتجاوز الألف

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا في بيان رسمي جديد أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من ألف شخص في البلاد.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات الذي تجاوز الـ 500 الاثنين بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام خصوصاً مع احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين.

وأوضحت السلطات الصحية في مؤتمرها الصحافي اليومي أن 1011 وفاة سجلت منذ بداية الوباء الذي أصاب 13 ألفا و348 شخصاً.

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وكانت الحصيلة السابقة، أمس الأربعاء، تتحدث عن 828 وفاة و13 ألفاً و964 إصابة.

وقال أحد الناطقين باسم السلطات الصحية إن "93% من الذين توفوا هم ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين".

وأوضح أن نصف الأسرة المخصصة للعناية المركزة لمرضى (كوفيد-19) ويبلغ عددها 2300 مشغولة حالياً.