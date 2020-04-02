سعدية: استمارات المساعدات ستوزع على البلديات والمخاتير نهار الجمعة

أعلن رئيس ​إتحاد بلديات الضنية​ ​محمد سعدية​ أنه تبلغ "توضيحا من قائمقام ​قضاء المنية​ - الضنية ​رولا البايع​ بشأن الإستمارات الخاصة بالمساعدات التي أقرها ​مجلس الوزراء​ للعائلات المحتاجة، حيث ستصدر الإستمارة الموحدة التي ستعتمدها الدولة يوم الجمعة المقبل، وسيتم تعميمها على البلديات و​المخاتير​ فور صدورها كي تتم تعبئتها وفق نظام أكسيل، لتعاد من جديد إلى مركز المحافظة بملف واحد لإرساله إلى الوزارة".

وفي ما يتعلق بالمساعدات، لفت إلى أن البايع "أفادت أنه سوف يتم توزيعها مبدئيا بواسطة ​الجيش اللبناني​"، موضحا أنه "بالنسبة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وصفحات الفايسبوك وغير ذلك من استمارات، فهو غير رسمي".