شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدعو المصريين إلى تطبيق الحظر الكامل والبقاء بالمنازل لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تجاوب المصريين مع حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى مصر والذين يقفون فى المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك (كوفيد 19)، دليل قاطع على التقدير الكبير من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية للقائمين على المنظومة الصحية المصرية.

وقال عامر، فى بيان له اليوم، إن جميع من يعملون فى قطاع الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يستحقون لقب جيش مصر الأبيض، مؤكدا أنهم بالفعل لم يتوانوا لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداءً لكل مصرى تعرض لفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم يواصلون العمل ليلا ونهارا لمواجهة فيروس كورونا.

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وطالب المهندس محمد فرج عامر، من جميع المصريين فى كل مكان داخل مصر بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى خلال هذه الأيام الفاصلة فى المواجهة مع فيروس كورونا بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أبدا إلا للظروف القهرية، مؤكدا أن المواجهة مع كورونا لن تتم إلا من خلال تطبيق الحظر الكامل منا جميعا على أنفسنا.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، عن ثقته الكاملة فى قدرة كل المصريين على اتخاذ مثل هذه القرارات لحماية الدولة المصرية من التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، مشيدا بتجاوب المصريين مع جميع الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورنا.

وكانت المجموعة المتحدة للخدمات الاعلامية، قد أكدت أن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة تامر مرسى وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة فى تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية التى تم إطلاق مصطلح جيش مصر الأبيض عليهم وأنه فى تمام العاشرة والنصف مساءً توقف إرسال كل القنوات لمدة 45 ثانية ليتحد الجميع فى توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات وصفق كل المصريين من داخل منازلهم فى هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض الذى يقوم بمهمة عظيمة فى حماية أهل بلدنا مصر حماها الله.