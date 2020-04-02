شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: غرفة أزمات العمرانية تساهم فى التوعية لعدم انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حى العمرانية، إن الشعب المصرى يظهر معدنه الأصيل فى الأزمات قبل الرخاء؛ وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة في هذا الكم الهائل من المبادرات المجتمعية ومجموعات العمل الشبابية في الأحياء والمحافظات التى قامت بعمل حملات خدمية وتطهير وتوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار فؤاد، فى بيان له اليوم، إلى الجهد المبذول من قبل حملة "غرفة إدارة أزمات العمرانية" وأهدافهم النبيلة التى يسعون من خلالها للتخفيف عن كاهل كبار السن وأهالى حى العمرانية خاصة في أوقات حظر التجول، ودعمهم لجهود مؤسسات الدولة والتنسيق فيما بينهم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد سواء عن طريق التوعية أو عن طريق الخدمات التى يقدمونها للمواطنين، مؤكدا سعادته بأنه جزء من هذا الفريق.

وأعرب فؤاد، عن سعادته بالوعى والمجهود المبذول والذى أتت ثماره اليوم على أرض الواقع وقيامهم بتنظيم عملية صرف المعاشات اليوم من خلال توفير سرادقات للمواطنين تحميهم من أشعة الشمس، وكراسى لكبار السن، وشباب يقومون بتنظيم الصفوف مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين بالإضافة الي وجود كحول ومطهرات لمنع إنتشار العدوى، كما توجه بالشكر للتعاون الفعال من قبل حى العمرانية، ورجال الشرطة على تعاونهم الفعال لمواجهة الأزمة الحالية.

Advertisements