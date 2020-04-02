إسرائيل.. ناتنياهيو يعلن دخوله في حجر صحي بعد تأكد إصابة وزيره في الصحة بفيروس كورونا المستجد

قررت السلطات الإسرائيلية إخضاع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لحجر صحي، بعدما تكأدت إصابة وزيره في الصحة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نتنياهو في حسابه الرسمي على “تويتر”، قبل قليل: “دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة”.

وكانت قد أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة، الحاخام يعقوب ليتسمان، وزوجته بفيروس كورونا، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات، والوفيات.

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وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان، وزوجته إيجابية، وتقرر أن الوزير، البالغ من العمر 71 سنة، وزوجته سيدخلان الحجر الصحي، على أن تتم متابعة حالتهما الطبية.

وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها، والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.

وجدير بالذكر أن الأراضي، التي تديرها إسرائيل قد سجلت إلى حدود، اليوم الخميس، 6211 حالة إصابة بفيروس كورونا ، توفي منها 31 حالة.