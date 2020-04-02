شكرا لقرائتكم خبر عن "الزرفي" يحذر من خطورة الهجمات الارهابية وسط وشمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

حذر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عدنان الزرفي اليوم، من خطورة استمرار الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية في وسط وشمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الزرفي تأكيده خلال لقائه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري, أهمية القضاء بشكل كامل على فلول عصابات "داعش" الإرهابية في مختلف المناطق، منبهًا بأن حكومته المرتقبة تضع في أولوياتها التحدي الأمني ووضع الخطط المناسبة للتصدي بحزم لبقايا العناصر الإرهابية، والارتقاء بكفاءة القوات المسلحة وأدائها تمهيداً لضبط الحدود وحفظ سيادة العراق.

من جانبه استعرض الشمري التحديات التي تواجه القوات المسلحة العراقية وفي مقدمتها الجيش العراقي, مشيرًا إلى استعداد وزارته لإطلاق حملة كبرى للقضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية.