شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 66 حالة قائمة إضافية لفيروس كورونا (COVID-19) تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي يوم أمس بعد وجود حالات قائمة بينهم، مشيرةً إلى أن هؤلاء العمال كان قد تم وضعهم في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم سابقاً.

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