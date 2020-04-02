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البحرين تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا لوافدين

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 66 حالة قائمة إضافية لفيروس (COVID-19) تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي يوم أمس بعد وجود حالات قائمة بينهم، مشيرةً إلى أن هؤلاء العمال كان قد تم وضعهم في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم سابقاً.

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