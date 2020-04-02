صحيفة تسلط الضوء على رسالة الإمارات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن المواطنين، أينما كانوا، في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، تلمسوا تماماً الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر بعثاتها الدبلوماسية، من خلال العمل الدؤوب لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم إلى الدولة، بجانب دورها المهم في ترجمة المهمة الإنسانية للإمارات في توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عملت بشكل استباقي، منذ بداية الأزمة وعبر أكثر من مسار، على متابعة شؤون المواطنين خارج الدولة من خلال خدمة "تواجدي" وتأمين أشكال المساعدة المطلوبة كافة، ومن ثم العمل على ضمان عودة الطلبة الدارسين في الخارج والعائلات الإماراتية إلى الوطن، بكل سلاسة ويسر، وتأمين طواقمها العاملة في البعثات حول العالم.

وذكرت أن رسالة الإمارات الإنسانية، التي تؤديها، بمعزل عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية، شكلت أيضاً عنواناً لتحركات الدولة الدبلوماسية في هذه الأزمة، حيث عملت الوزارة عبر تنسيق عالي المستوى مع سلطات البلدان المختلفة، على إجلاء 215 شخصاً من رعايا دول صديقة وشقيقة استضافتهم الدولة وقدمت لهم الرعاية المثلى.

وقالت "الاتحاد" في الختام نحن أقوى مُجتمعِين ومتحِدين ومتعاونين، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، والإمارات بكوادرها وطاقات أبنائها المواطنين، أثبتت كفاءة وقدرة في التعاطي مع كل مستجد عبر خطط وطنية متناغمة بين مختلف الجهات لكبح جماح هذا الوباء