سحب الجنسية من 22 مصري

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 392 لسنة 2020. والذى ينص على السماح لـ 22 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية وعدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. Advertisements كما وافقت وزارة الداخلية، على السماح لـ65 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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