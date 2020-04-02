عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الألف في بلجيكا

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بروكسل: أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا في بيان رسمي جديد أن وباء فيرس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من الف شخص في البلاد.

بذلك ارتفع عدد الوفيات الذي تجاوز الـ500 الإثنين بمقدار الضعف خلال ثلاثة ايام خصوصا مع احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين.

وأوضحت السلطات الصحية في مؤتمرها الصحافي اليومي أن 1011 وفاة سجلت منذ بداء الوباء الذي أصاب 13 ألف و348 شخصا. وكانت الحصيلة السابق الأربعاء تتحدث عن 828 وفاة و13 ألف و964 إصابة.

قال أحد الناطقين باسم السلطات الصحية إن "93% من الذين توفوا هم ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين". وأوضح أن نصف الأسرة المخصصة للعناية المركزة لمرضى كوفيد-19 ويبلغ عددها 2300 مشغولة حاليا.

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