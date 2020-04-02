أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكماً يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.
وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية "برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوف بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
كانت هذه تفاصيل خبر "محكمة العدل" تستنكر رفض دول شرق أوروبا استضافة اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.