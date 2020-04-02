الدوري الإنجليزي الممتاز: مساعي لخفض رواتب الاعبين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخفقت محادثات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين، بشأن خفض محتمل للرواتب أو تأجيلها بسبب توقف النشاط من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في التوصل إلى اتفاق.

وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة، العديد من تداعيات الوباء وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات.

وتسبب قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه غير اللاعبين بنسبة 20% بسبب آثار فيروس كورونا في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها.

ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز حول أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح إجازات بدون راتب أثارت انتقادات حادة.

وقال المسؤولون في بيان مشترك "لم يتم التوصل إلى قرار اليوم وستستمر المناقشات خلال 48 ساعة المقبلة لحل العديد من القضايا البارزة ومن بينها رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020".

وذكرت تقارير صحافية أن اتحاد اللاعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضائه يحثهم على عدم توقيع أي اتفاق مع أنديتهم بشأن خفض الرواتب أو تأجيلها دون استشارة الاتحاد. ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين التعليق حول هذا الشأن.

Advertisements

وبينما يرغب اتحاد اللاعبين في الوصول إلى اتفاق جماعي، قال نادي بورنموث إنه منح موظفيه إجازة، بينما تطوع مسؤولون كبار ومدربون لتخفيض أجورهم للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لأزمة فيروس كورونا على النادي الواقع على الساحل الجنوبي.

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 نيسان/ أبريل على الأقل بسبب الجائحة وتعرضت أندية في كافة أنحاء البلاد لخسائر ضخمة في إيرادات تذاكر المباريات.

وأعطى نيوكاسل يونايتد موظفيه غير اللاعبين إجازة وطلب منهم الاشتراك في خطة للاحتفاظ بالوظائف، وضعتها الحكومة حديثا بسبب فيروس كورونا، وقال بورنموث إن عليه اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة لحماية مستقبل النادي.

وقال بورنموث في بيان "تطوع كل من الرئيس التنفيذي للنادي نيل بليك والمدير الفني للفريق الأول ريتشارد هيوز، والمدرب إيدي هاو، ومساعد المدرب جيسون تيندال، لتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة الصعبة". وأضاف "طلبنا أيضا من عدد من الموظفين في النادي الحصول على إجازة مؤقتة نتيجة الجائحة".

وقال بورنموث إن الموظفين الذين حصلوا على إجازة، وأغلبهم تأثر بإغلاق الاستاد، سيستمرون في الإجازة لثلاثة أسابيع على الأقل وفقا لخطة الاحتفاظ بالوظائف التي وضعتها الحكومة.