أصدرت الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، يوم أمس الأربعاء، بيانا رفض واستنكار واستهجنت فيه معايدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، معتبرة إياها معايدة مسمومة.
وأضاف البيان: "إن من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب".
وختم البيان بالقول: "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك".
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قرر أن يقدّم معايدة هدفها الإساءة والاستفزاز للفنانة جوليا بطرس لمناسبة عيدها، مستخدما الأسلوب نفسه: التمجيد بالفنان واختيار عناصر من الجيش الإسرائيلي للعزف، فوقع خياره هذه المرة على أغنية "لا بأحلامك"، وغرّد لبطرس قائلاً: "كل عام وانت بخير يا جوليا بطرس. لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيداً من الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر جوليا بطرس ترد بعنف على معايدة أفيخاي أدرعي لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.