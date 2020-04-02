شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 104 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875.

وقال المتحدث باسم مركز مكافحة "كوفيد-19" إن 3 أشخاص توفوا جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة. Advertisements كانت السلطات في بانكوك التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا أمرت بتمديد الإغلاق الساري في المدينة حتى 30 أبريل/نيسان. ويشمل القرار المكتبات والمتاحف والملاعب وقاعات الاجتماعات ودور رعاية الأطفال ومراكز التجميل. ومددت الحكومة أيضا إغلاق المراكز التجارية والمطاعم والشركات الأخرى حتى 30 أبريل/نيسان. وأبقت الحكومة الأعمال الضرورية مثل متاجر السوبر ماركت ومتاجر البقالة والصيدليات مفتوحة في بانكوك، بينما أعادت فتح متاجر الهواتف والمطاعم في المستشفيات ومتاجر الزهور في أسواق العاصمة.

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