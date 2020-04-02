شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الكويت إلى 342 بعد تسجيل 25 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، 02/نيسان/2020، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس #كورونا.



وبذلك يترفع عدد المصابين بالفيروس في الكويت منذ انتشاره إلى 342 حالة.

وانتقل الفيروس من إيران إلى الكويت وعدد من البلدان العربية والخليجية.

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