الصين تسجل 6 وفيات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الصين 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو عدد وفيات الثلاثاء نفسه.



وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل/نيسان وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

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وبدأت السلطات الصحية، الأربعاء، تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا التي لم تظهر عليها أعراض، وذلك في إطار جهود لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يتسبب هؤلاء الأشخاص في انتشار الفيروس دون علمهم بأنهم مصابون به.

وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر 2019، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضررا بالوباء.