كورونا يعمق أزمات الصادرات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت روهصار باكجان، وزيرة التجارة التركية، إنهم يتوقعون انخفاضا في الصادرات خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة خلال مقابلة أجرتها معها محطة "إن تي في" التركية المحلية، الأربعاء.

وألقت الوزيرة باكجان بمسؤولية هذا التراجع إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الصادرات التركية إلى إيران انخفضت في مارس/آذار الماضي بنسبة 82%.

وتابعت قائلة "كما أن الصادرات إلى العراق انخفضت بنسبة 48%، ولإسبانيا وإيطاليا بنسبة 40%، وإلى فرنسا بنسبة 32.5%، وألمانيا بنسبة 14%، والصين 19%، وبريطانيا 12%".

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 214 شخصا، فيما زاد عدد الإصابات إلى 13.431 ألف حالة.

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وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.

وأفادت وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني بأنه من بين أعضاء مجموعة العشرين "ستكون تركيا الأكثر تأثرا بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7,0%" في 2020.

وحتى 19 مارس/آذار الجاري، لم يرَ وزير المال التركي براءت ألبيرق "أي مخاطر على الاقتصاد الآن"، معربا عن أمله حينها في الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 5% للعام الجاري.

وأضافت "مودي" أن "الصدمة ستصيب بشكل أكبر على الأرجح القطاعات ذات الصلة بالسياحة خلال الصيف".