العراق: الديوانية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".

وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

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