عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسهيلات العسكرية السعودية لدعم الصناعات

الخميس 2 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لمكافحة فيروس كورونا، ولتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة.



Advertisements

وأيضا لتنفيذ الأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص، حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وأعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في السعودية، حيث أعلنت عن تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 1 سبتمبر 2020.

كما أعلنت الهيئة عن تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من 9 سبتمبر 2020، وحتى 31 ديسمبر الأول 2020، إضافة إلى تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى 30 يونيو 2020.