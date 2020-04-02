أكد احد رؤساء الحكومات السابقين لـ"الجمهورية" ان "خطوة ​التعيينات​ بالطريقة التي يجري تحضيرها لن يتمّ السكوت عليها، ولن تمرّ كما يشتهون".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة سابق للجمهورية: التعيينات لن تمر كما يشتهون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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