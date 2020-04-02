تحتجز السلطات المكسيكية، مئات المهاجرين العالقين على الحدود المكسيكية الأميركية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحاول تقديم الدعم الطبي والمساعدات الغذائية لهم. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إرسال أكثر من 500 جندي إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك لدعم مسؤولي الهجرة أثناء محاولتهم منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من دخول الولايات المتحدة. وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد وافق على طلب من وزارة الأمن الداخلي بطلب 540 جنديا لدعم عمليات الجمارك وحماية الحدود في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز مئات المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.