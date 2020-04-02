احتجاز مئات المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية خوفا من كورونا

تحتجز السلطات ​المكسيك​ية، مئات ​المهاجرين​ العالقين على الحدود المكسيكية الأميركية خوفا من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، وتحاول تقديم الدعم الطبي و​المساعدات الغذائية​ لهم. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إرسال أكثر من 500 جندي إلى حدود ​الولايات المتحدة​ مع المكسيك لدعم مسؤولي ​الهجرة​ أثناء محاولتهم منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من دخول الولايات المتحدة. وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ قد وافق على طلب من ​وزارة​ الأمن الداخلي بطلب 540 جنديا لدعم عمليات ​الجمارك​ وحماية الحدود في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك. إضغط للمزيد

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