وزير الصحة البرازيلية: عدد المصابين بفيروس كورونا يبعث على القلق الشديد

لفت ​وزير الصحة​ ​البرازيل​ي لويس هنريك مانديتا، إلى ان عدد حالة الإصابة والوفاة في البرازيل جراء ​فيروس كورونا​، يبعث على القلق الشديد ، معبرا عن مخاوفه بشأن مخزون البلاد من معدات ​الوقاية​ والمعدات الطبية وأجهزة ​التنفس​. وأوضح أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة أقل حتى الآن من العدد الفعلى للمصابين بالمرض، مشيرا إلى أن عادات السكان الأصليين والتي ربما تسهل انتشار الفيروس تمثل أيضا قلقا كبيرا للغاية. هذا وتعتبر البرازيل أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا في ​أميركا اللاتينية​ ومرت بأسوأ يوم لها مع تسجيل 42 حالة وفاة جديدة حتى ارتفع الحصيلة إلى 201، مع 1138 مصابا، أي زيادة بنسبة 25% مما رفع العدد الإجمالي إلى 5717.

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