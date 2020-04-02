خارجية أميركا: روسيا وأميركا ستواصلان تقديم المساعدات لبعضهما البعض

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس، أن ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ قدمتا بشكل متكرر المساعدات الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات، وستواصلان فعل ذلك في ​المستقبل​".

وأكدت الخارجية في بيان تعليقا على شحنة المساعدات الروسية، لمحاربة ​فيروس كورونا​ المستجد انه "حان الوقت للعمل معا للقضاء على العدو المشترك "كورونا" الذي يهدد حياة كل منا". وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، أن ​طائرة​ روسية تحمل ​معدات طبية​ للولايات المتحدة هبطت في مطار "جي إف كاي" بنيويورك.