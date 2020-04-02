خارجية أميركا: روسيا وأميركا ستواصلان تقديم المساعدات لبعضهما البعض

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا بشكل متكرر المساعدات الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات، وستواصلان فعل ذلك في المستقبل".
وأكدت الخارجية في بيان تعليقا على شحنة المساعدات الروسية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد انه "حان الوقت للعمل معا للقضاء على العدو المشترك "كورونا" الذي يهدد حياة كل منا". وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت في مطار "جي إف كاي" بنيويورك.
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