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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعات كورونا 8 مليون فقير.. ومجاعة بالوطن العربي
الخميس 2 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
توقعت الأمم المتحدة، ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص في الوطن العربي.
وتقول الأمم المتحدة في تغريدتها على "تويتر" :" 8.3ملايين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا".
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