عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعات كورونا 8 مليون فقير.. ومجاعة بالوطن العربي

الخميس 2 أبريل 2020

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توقعت الأمم المتحدة، ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص في الوطن العربي.

وتقول الأمم المتحدة في تغريدتها على "تويتر" :" 8.3ملايين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا".